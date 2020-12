KARM! Juventus teenis kodumurul piinliku ketuka 

Juventusel on 13 mänguga koos vaid kuus võitu, kuus viiki ja üks kaotus. See annab 24 punkti ehk liidrist AC Milanist jäädakse maha seitsme silmaga. Viimati ei tulnud Juventus Itaalia tšempioniks hooajal 2010-11, mil tiitli võitis just Milan. Tõsi, hooaeg on veel pikk ning kevadeks võivad jõujooned muutuda.