Panustamisreegleid rikkunud Madridi Atletico staarile määrati pikk jalgpallis tegutsemise keeld 

Otsust kinnitas Inglismaa jalgpalliliidu (FT) eestkostja. "Madridi Atletico kaitsja eitas süüdistusi, mis esitati talle seitsme reegli rikkumise eest. Ta tahtis ülekuulamist. Selleks määratud komisjon leidis, et neli rikkumist osutusid tõele ning kolm mitte," vahendas teadaannet Sky Sports.

Käimasoleval hooajal on Inglismaa koondislane esindanud Atleticot 16 korral. Klubi on hooaega hästi alustanud: Hispaania meistriliigas ollakse tabeliliidrid, edestades lähimat rivaali Reali, kel ka üks mäng rohkem peetud on, kolme silmaga.