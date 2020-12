Arizona korvpallimeeskonna treener Kriisa mänguloa puudumisest: asi ei puudutanud ainult korvpalli 

Arizona Wildcatsi treeneri Sean Milleri sõnul oli teadmatuses elamine 19aastase Kriisa jaoks tõsiseks proovikiviks.

Treeneri sõnul ei puudutanud probleem pelgalt korvpalli.

"Asi polnud selles, kas ta saab mängida. Sellises olukorras tekivad teised mured. Kas ta saab riiki jääda? Kas stipendium jääb alles? Kas ta üldse Arizona ülikoolis käia saab? Millal ta tagasi minna saab? See on väga stressirohke. Kui andsin talle teada [et ta saab mänguloa], tundis ta lihtsalt kergendust. Nüüd on tulevik paigas. Ta ei teadnud kuus kuud, mis saama hakkab. Ootame põnevusega, mis temast saama hakkab," selgitas Miller.

Ta tõdes, et tundis Kriisale kaasa, sest olukord oli tõepoolest keeruline.

"Kerge on unustada, et ta läks iga õhtu magama mõtetega, et kas kõik on korras või mitte. Ta ei ela Californias. Seega mul on hea meel, et tal on võimalik mängida ning toetasime teda kogu selle aja. Tulevikku silmas pidades on ta meile väga oluline. Ta on väga hea mängija, kuid temast võib saada suurepärane korvpallur," lausus Miller.

Ta usub, et vaatamata sellele, et mängida pole Kriisa veel saanud, on ta ülikoolis hästi toime tulnud ning saanud meeskonnaga korralikult treenida.