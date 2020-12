Kontaveit ja Kanepi mängivad Austraalia lahtistel 

Tavapäraselt jaanuaris toimuv turniir peetakse seekord veeburaris. „Möödunud on aasta, kus takistused on olnud tasemel, mida keegi meist pole varem kogenud ja seda enam ootame pikisilmi seda, et saaksime Melbourne’is võõrustada maailma parimaid mängijad. Sellest tõotab tulla tõeline vaatemäng,“ rääkis Austraalia lahtiste direktor Craig Tiley.

Samal teemal MÄLUMÄNG | Palju õnne, Anett Kontaveit! täna Anett Kontaveit alustab uut hooaega Abu Dhabis 23.11.2020 „Kuigi tänavused Austraalia lahtised on veidi erinevamad kui varasematel aastatel, on kõikide turvalisus meie peamine prioriteet. Meil on võimalus viia läbi väga turvaline ja tore Suure Slämmi turniir ning anda mängijatele võimalus mängida taas publiku ees – tegemist on asjaga, millest enamus aastast on puudust tuntud.“

Naiste üksikmängus saab Melbourne’is näha maailma teist reketit Simona Halepit, seitsmel korral Austraalias võidutsenud Serena Williamsit, tänavu USA lahtised võitnud Naomo Osakat, mullu aasta esimese Suure Slämmi turniiri võitnud Sofia Keninit ja ka ülejäänud maailma esikümne mängijaid.