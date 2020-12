Rootsi kriminoloog ennustas Northugile kurjakuulutavat tulevikku 

34aastane endine Norra suusaäss mõisteti purjus peaga sõitmise ja narkootikumide omamise eest seitsmeks kuuks vangi. Lisaks määrati talle eluaegne sõitmiskeeld, kuigi Norra seaduste järgi võib ta siiski peagi uuesti rooli istuda, sest kui inimene on eluaegsest keelust ära kandnud viis aastat, saab ta esitada uue taotluse juhilubade jaoks. Northug käitus just nii 2019. aastal pärast seda, kui oli 2014. aastal juba ühe eluaegse keelu teeninud, ent sai siiski viis aastat hiljem paberid tagasi. Lisaks võib ta ka vangist välja pääseda varem, sest Norras saab teatud aja möödudes paluda luba selleks, et kanda jalavõru ning viibida sellega kodustes tingimustes.

Norra väljaandele Expressen kommenteeris Northugi senist käitumist Rootsi kriminoloog Leif G. W. Persson. „Tema käitumine on huvitav, aga mitte unikaalne. Ta testib piire. Sellise taustaga inimeste puhul ei ole see tavatu,“ nentis Persson.

Ta lisas, et kui endine suusakuulsus oma vigadest ei õpi, võib lõppmäng olla kurb. „Loodan, et ta suudab end kokku võtta, sest vastasel juhul võib see kõik lõppeda väga halvasti. Tõenäoliselt just tema enda jaoks. Inimestel, kes elavad sellisel viisil, on väga suur risk kogeda midagi, mis nende elupäevad lihtsalt ära lõpetab,“ andis Persson kurjakuulutava ennustuse.