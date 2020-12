Ränga avarii üle elanud Poola rattur: olin oma vere kätte lämbumas ja mõtlesin sadu kordi, et suren ära 

24aastane Jakobsen lendas augusti alguses toimunud Poola velotuuri avaetapil rajapiiretesse, kuna konkurent Dylan Groenewegen ei jätnud talle finišikoridoris piisavalt ruumi. Jõhkralt kukkunud hollandlane lennutati helikopteriga haiglasse, kus ta oli koomas. Kui Jakobsen üles ärkas, ei teadnud ta, kus ta on või mis oli juhtunud. Kui arstid palusid tal käsi-jalgu liigutada, sai ta seda teha raskustega. Doktorid sõnasid, et ta oli sõidu võitnud ning näitasid fotot seisust, millisena ta haiglasse toodi. „Nägin ainult verd. See nägi välja nagu keegi oleks auto alla jäänud. Mõtlesin endamisi, et see küll pole mina,“ rääkis Jakobsen Hollandi väljaandele AD antud pikas usutluses.