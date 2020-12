FIA rallidirektor on optimistlik: oleme üsna kindlad, et Monte Carlo ralli toimub 

WRC-karussell peaks uuesti startima juba 21. jaanuaril Monte Carlos. Koroonaviiruse tõttu sõidetakse ralli rangetes piirangutes, kuid rahvusvahelise autoliidu rallidirektor Yves Matton on enesekindel, et ära rallit ei jäeta.

Eelmisel nädalal tutvustati meeskondadele 2021. aasta kalendrit, kuhu on esialgu kirja pandud 12 etappi. Kui mõni neist peaks ära jääma, on moodustatud kuuest rallist koosnev varunimekiri, kus on ka Monza ralli. Seda sõideti tänavu esimest korda ning see oli hooaja viimane etapp. „Nad tegid head tööd ja korraldasid erinevate katsetega ralli, mis oli väga põnev,“ kiitis Matton Monza ralli korraldajaid.