Margus Hunt: kergejõustiklasena päevas 50 heidet teha oli päris tüütu 

Hunt tõdes, et mõned nipid, mida ta õppis heitjana, on abistanud teda siiski ka NFLi karjääri jooksul.

"Ennekõike käib see keha valitsemise kohta," ütles Cincinnati Bengalsi kaitseliini mängija Hunt. "See tähendab arusaamist, kuidas keha töötab ja kuida sa saad seda enda kasuks mängima panna."

"Mingil moel pean ma ütlema, et heitjal [on keerulisem], kuna see on väga üksluine tegevus," rääkis Hunt. "Sa oled üksi koos oma treeneriga, võib-olla üks või kaks kutti teevad sinuga veel trenni.