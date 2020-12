Eestis karjääri lõpetanud vigastuse saanud vutimees käib nüüd läbi Liverpooli, PSG ja Manchester Unitedi tähtedega 

Ometi ei jäänud Kongo Demokraatlikus Vabariigis sündinud Moli nukrutsema, vaid leidis endale väljundi hoopis maalikunstis. Ta vahetas jalgpallisaapad pintsli ning vutiväljakud lõuendi vastu ning temast on saanud edukas kunstnik, kelle teoste eest makstakse tuhandeid eurosid.

Moli põhilisteks klientideks on jalgpallurid, nende seas ka tõelised superstaarid. Talt on maale tellinud juba mainitud Raheem Sterling, aga ka Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Fikayo Tomori (Chelsea), Moise Kean (PSG), Alex Iwobi (Everton) ning Manchester Unitedi mängijad Marcus Rashford, Luke Shaw, Jesse Lingard ja Fred.

"Mul on vedanud," ütles endisest vutimehest kunstnik väljaandele AS. "Tunnen kunsti tehes samasugust ekstaasi nagu siis, kui ma lõin väravaid. Ma ei arvanud kunagi, et võiks olla midagi paremat kui tunne, mida koged jalgpalli mängides. Kuid ma ei igatse enam jalgpalli. Kui ma igatseks, siis ajaks ma end uuesti vormi ja prooviks veel mängida, sest ma olen vaid 25aastane.