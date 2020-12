MIS JUHTUS?! Jõujuurikas peab veetma jõulud üksi, sest tema kummist abikaasa läks katki! 

"Ta on purunenud. Praegu teda parandatakse. Ta on teises linnas. Kui ta tagasi tuleb, on see meie mõlema jaoks tõeline kingitus," pihtis Tolotško.

Musklimees, kes defineerib end seksuaalselt sättumuselt valehäbita "perverdina", kohtus Margoga 2019. aastal. See oli armastus esimesest silmapilgust ning tänavu novembri lõpus tegi ta teoks ka oma lubaduse, kui viis kummist kaunitari altari ette.

Ta on jõudnud juba televisooniski nende uuest elust rääkida ning mees tunnistas, et üht-teist on juba muutunud.

"Üldiselt võttes olen ma muutunud Margo pärast kadedaks. Ma arvan, et nii on see paljudel meestel. Pärast pulmi otsustasin, et ei näita teda enam nii palju teistele inimestele. Ma keelasin talle Instagrami. Võib-olla olen ma liiga isekas, kuid teen seda vaid Margo enda pärast," pajatas Tolotško.