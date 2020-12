VAHUSEID JÕULE! Kõik Messi rekordis osalenud väravavahid said lohutuseks õlle(d) 

Ameerika õlletootja Budweiser otsustas ajaloolist sündmust tähistada omal kavalal moel. Nimelt pruuliti oma märjuke spetsiaalse sildiga pudelitesse ning rüübe läikitati kõigile väravavahtidele, kelle selja taha on Messi oma karjääri jooksul palli(d) läkitanud. Sildile on trükitud number, mitmenda Messi kolli õnnetu puurilukk on pidanud end väravast välja koukima.