PAHANDUS: tippjalgpallurid põrusid koondise arsti teadmatuse tõttu dopingukontrollis 

UEFA tegeleb asjaolude selgitamisega ning Red Bull on kinnitanud, et toetavad jalgpallureid. Meestele pole praegu võistluskeeldu määratud ja nad jätkavas klubis treeningutega.

"Muidugi oleme me väga uhked, kui meie mängijad kutsutakse rahvuskoondistesse, kuid me eeldame, et sealne meditsiiniline töö on vastavuses rahvusvaheliste standarditega ning arstid on reeglitega kursis," kommenteeris õnnetut lugu Red Bulli klubi peamänedžer Stephan Reiter.