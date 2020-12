Egiptuse olümpiapoksijat kahtlustatakse tütre tapmises 

Noor naine oli tapetud kümmekond meetrit eemal ning lohistatud siis puude alla ja kaetud lehtedega. Selgus, et tegemist oli 25aastase Ola Salemiga. Ta oli elanud Rosebankis ning oli New Yorgis asuvas naistekeskuses teinud vabatahtlikuna tööd kui koduvägivalla all kannatavate islamiusuliste naiste eestkõneleja.