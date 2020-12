Tänaku endine tiimikaaslane võttis vastu uue väljakutse, mida võrdleb lumelauasõiduga 

„Armastan lund. Olen sõitnud lumelauaga värskel puudril, kui saad kasutada kogu mäge. Düünidel autoga sõitmisel tekib sama tunne, saad kihutada värskel lumel nii pikalt kui tahad, lihtsalt kulged ja surfad. See tunne on väga eriline, kuid sain ruttu aru, et kõrbe tuleb austada.“

Kris Meeke. Foto: Martin Ahven

Esialgu oli kaalukausil ka variant, et Meeke'i kõrval istub tema endine paarimees WRC aegadest ehk Sebastian Marshall. Samas saadi kiirelt aru, et kaks kollanokka koos ei oleks parim variant. „Seb on noor kutt, 30 või 31. Ehk on ta Dakari jaoks veel liiga noor,“ ütles Meeke naerdes.