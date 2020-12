TÜLI! Itaalia äss ründas Norra uut suusakuningat. „Nagu istuks turbulentsi ajal lennukis, aga piloot otsustab langevarjuga alla hüpata.“ 

Nüüd pole Norra suusatajad võistelnud kolm nädalat. Kläbo andis rahvusvahelise alaliidu ehk FISi suunas turmtuld, sest erinevalt teistest spordialadest ei suudetud tema sõnul korraldada võistlusi nõnda, et need ei seaks ohtu sportlaste tervist. Jutt käib koroonaviiruse pandeemiast.

Kläbo tunnistas, et talle ei tulnud uus koroonalaine üllatusena. „Muidugi on igav mitte võistelda, sest selle nimel me ju treenime. Samas olin olukorraks valmis, sest oli ju teada, et hooaeg tuleb teistsugune.“

Kläbo imestab, miks soovitakse, et murdmaasuusatajad nii palju reisiks. „Kui oleksime pikemalt jäänud ühte kohta, siis oleks olukord teine. Mida vähem asukohta vahetame, seda väiksem on risk. Asja saab vaadata mitme nurga alt, aga mina arvan, et neil pidanuks olema ka varuplaanid. Nüüd on nii, nagu on. Peame lootma, et olukord laheneb.“

Mujalt riikidest kõlab aga põhjamaalaste otsuse suunas kriitikat. Nimelt püüavad ülejäänud suusatajad ikka võistlemas käia ja MK-sarja elus hoida. Itaalia sprindiäss Federico Pellegrino on pettunud just Kläbos.

„Olen pettunud ja kurb,“ ütles itaallane. „Nagu istuks turbulentsi ajal lennukis, aga piloot otsustab langevarjuga alla hüpata. Talle järgneb ülejäänud äriklassi rahvas. Samal ajal peavad teised sportlased edasi istuma ja lennukit päästma. Minu arvates jääb neil puudu austusest.“

Kläbo vastus: „Neil on õigus mõelda, mida tahavad. Meie vaatenurk on teine.“