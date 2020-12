Seitsmekordne maailmameister otsib tasakaalu 

Tänavu seitsmendat korda maailmameistriks tulnud Hamilton pole ainult vormelisõitja, vaid on tegus ka muusika- ja moealal, lisaks juhib ta Extreme E ehk elektriautode sarjas üht tiimi ning Neat Burgeri nimelist toiduketti. 35aastane britt ütles, et peab vormelisõidu kõrvalt ka nende projektide jaoks aega leidma.

„Olen tundnud inimesi, kes on rääkinud, et kavatsevad midagi teha, aga siis saab aeg otsa. Sel aastal on veel eriti palju olnud fookuses just olevikus elamine. Aga samas meeldib mulle ka ette mõelda, olen elevil selle üle, mida tulevik toob. Teisest küljest jällegi: mida vanemaks saan, seda paremini tajun, kui palju asjade tegemine aega võtab. Seega, kui on asju, mida tahaksin näha juhtumas viie või kümne aasta pärast, siis pean kindlustama, et panen nende jaoks praegu strateegilised tegevused paika. Aga samal ajal proovin olla ka olevikus,“ rääkis britt.