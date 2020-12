MÕISTUS, TULE KOJU | Neymar korraldas pandeemiareegleid rikkudes suure mitmepäevase peo 

DailyMail, Marca ja portaal rt.com vahendasid, et Brasiilia meedia andmetel peab Neymar koroonaviirusest hoolimata pidu, kuhu on kutsutud üle 500 inimese. Kuuldavasti olevat Pariisi Saint-Germaini ründestaar paigaldanud oma koju helikindlad seinad, et naabrid tema Rio de Janeiros asuvas villas kestvat üritust ei kuuleks. Pidu olevat alanud 25. detsembril ja kestab kuni uue aasta saabumiseni.