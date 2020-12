Artti Aigro tegi nelja hüppemäe turnee eel peas restardi 

Lühikest kasvu Aigro on ilmselt üks väheseid suusahüppajaid, kes sai jõululauas muretult head ja paremat nosida. Loodus on talle andnud organismi, mis lubab kõhu täis süüa nii, et hiljem kaalu peale astudes ei pea kahetsema. Hüppemäel on ju arvel iga gramm.

Väsimuse märke võis näha juba pühade-eelsel võistlusnädalavahetusel Šveitsis Engelbergis. Tol laupäeval jäi Aigro sel MK-hooajal esimest korda teisest voorust välja (41. koht), pühapäeval pääses viimasena edasi ja sai kokkuvõttes 28. koha.

"Ilmastikuolud olid päris huvitavad," meenutas ta. "Kohati puhus nuki peal viis meetrit sekundis taganttuul. Tegin Engelbergis kokku äkki kaheksa hüpet ja seitsmel jäin [äratõukega] hiljaks. Ainult ühe hea hüppe tegin proovivoorus. Üpris raske nädalavahetus."

Samas, seda meeldivam on tõdeda, et Aigro tase on jõudnud sinnani, et ta venitab ka halval päeval teise hüppevooru. "Teise päeva punktikoht tuli endalegi üllatusena," tunnistas ta.

"Vaatasin pärast hüpet, et kümmet venda on vaja selja taha. Tundus lootusetu. Kui riided ära vahetasin, siis vaatasin, et kuus veel ja hakkasin hüppeid jälgima. Eks ilm oli keeruline, ilmselt mõnel ei pidanud ka närv vastu. Joppasin viimasena peale."

Homme õhtul Eesti aja järgi kell 17.30 algab Oberstdorfis nelja hüppemäe turnee esimese osavõistluse kvalifikatsioon. Aigro on kaks korda suusahüppemaailma prestiižseimal mõõduvõtul osalenud, kuid pole kordagi põhivõistlusele pääsenud. Arvestades tänavust hooaega, peaks too nukker seeria nüüd otsa saama.