Vormel 1 Varjunimi, vandenõuteeoriad, superema ja haige isa – Mick Schumacheri teekond tippude sekka Toimetas Kaarel Täll , täna 06:50 Jaga: M

GALERII

Michael ja Mick Schumacher. Esimene on seitsmekordne vormel 1 maailmameister, teine liitub kuningliku sarjaga järgmisel aastal. Foto: Imago Sport / Scanbpix

Mick Betsch – just nii tunti aastate eest üht noort ja andekat sakslasest kardisõitjat. Kuulujutud levisid siiski kiiresti ja säravate tulemuste taustal sai avalikkus aimu, et poisi passi on tegelikult kirjutatud Schumacher.