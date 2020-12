ÜLEVAADE | Juventuse ja Messi valitsusajad saavad läbi? 

Hispaania – Messi individuaalne valitsusaeg saab ümber?

Selle hooaja kummalised signaalid Barcelona ümber on kandunud ka palliplatsile. Suvel klubist lahkuda soovinud Lionel Messil oleks justkui psühholoogiline probleem ning seda näitab tavatu statistika. 14 mänguga on Messi Hispaania kõrgliigas kirja saanud vaid seitse väravat ja ühe resultatiivse söödu, mis on ilmselgelt liiga nadi näitaja mehe kohta, kellest sai eelmise hooaja järel esimene jalgpallur ajaloos, kes on Euroopa viies tippliigas liigas saanud ühel hooajal kokku üle 20 värava ja üle 20 väravasöödu.

Eriti murettekitav on stastistika ka seetõttu, et Messi ei mängi sugugi kehvast ja tekitab endale väga palju võimalusi, ent pallid ei taha kuidagi sisse minna. Messi on 14 kohtumisega proovinud vastase väravavahti koguni 60 korda, millest 72% on raamidesse läinud, ent vaid 12% võrku.

Nii kehva realiseerimisprotsenti pole Hispaanias kellelgi teisel. Olgu märgitud, et väravaküttide edetabelit juhivad Karim Benzema (Madridi Real), Iago Aspas (Celta Vigo) ja Gerard Moteno (Villarreal) kaheksa tabamusega. Ent kuigi tabamusi on Messist vaid üks enam, on realiseerimisprotsent kõigil kolmel oluliselt kõrgem: Benzemal ja Morenol 24% ning Aspasel 33%.

Kuna La Ligas on Messi väravad Barcelonat enam kui kümme aastat tassinud, peegeldub Messi allpool arvestust olev väravavorm ka liigatabelis. Tabelit juhivad 32 puntkiga Madridi klubid Atleticio ja Real, ent Atleticol on peetud kaks mängu vähem (13). Kolmas on Real Sociedad 26 punktiga (16 mängu), kellele järgnevad Villarreal 26 (15), Barcelona 25 (14), Sevilla 23 (13) ja Granada 21 (14) silmaga.