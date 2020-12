ÜLEVAADE | Juventuse, Messi ja PSG troonid kõiguvad 

Suvel Barcelonale lahkumsoovi edastanud Lionel Messil oleks justkui psühholoogiline probleem, mida näitab tavatu statistika. 14 mänguga on Messi Hispaania kõrgliigas saanud kirja vaid seitse väravat ja ühe resultatiivse söödu, mis on ilmselgelt liiga nadi näitaja mehe kohta, kellest sai eelmise hooaja järel esimene jalgpallur ajaloos, kes on Euroopa viies tippliigas saanud ühel hooajal kokku korraga üle 20 värava ja üle 20 väravasöödu. Kehva statisika tõttu on Barcelona liigatabelis alles viies. Juhivad 32 punktiga Madridi klubid Atleticio ja Real, ent Atleticol on peetud kaks mängu vähem.