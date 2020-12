Jalgpall Marko Kristal Premier League'i üllatustest: „Alati on lihtne öelda, et treener ei vea välja.“ Oliver Lomp , täna 20:26 Jaga: M

GALERII

STAAR PINGIL! Pierre-Emerick Aubameyang (keskel) võib olla üks Premier League'i parimaid ründajaid, kuid Londoni Chelsea vastu saadud 3 : 1 võidumängus jäi ta Londoni Arsenali pingile. Foto: Reuters/Scanpix

Koroonaviiruse kiuste mullu Inglismaa jalgpalli kõrgliiga võitnud Liverpool on küll ka tänavu 15. vooru järel liider, ent arengud on oluliselt põnevamad. Kes oleks näiteks arvanud, et neile pakub praeguse seisuga kõige vägevamat konkurentsi linnarivaal Everton või et Londoni Arsenal peab esineliku kohale võitlemise asemel mõtlema eelkõige väljalangemistsooni vältimisele?