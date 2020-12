VIHA JA RAEV SOTSIAALMEEDIAS: „Peamiselt soovitakse, et mina ja mu lähedased sureksime.“ 

Tsurenko on sotsiaalmeedias üsna aktiivne. Ta jagab fännidega fotosid ja emotsioone oma elust. Peamiselt on vastukaja igati mõistusepärane ja positiivne, kuid millega pärast satub naine tihti ka rünnakute alla. Ühe näitena tõi ta välja inimgrupi, kes kaotavad tema võidu või kaotuse tõttu kihlveokontorites raha ja seejärel lubavad minna Tsurenko elu kallale

„Vihakõne ei tule ainult venekeelsetest riikidest, vaid erinevates keeltes ja kõikjalt maailma,“ rääkis Tsurenko Ukraina väljaandele Intersport. „Peamiselt soovitakse, et mina ja mu lähedased sureksime. „Sure, koletis!“ on klassikaline väjend. Viimasel ajal on hakatud rohkem soovima, et saaksin vähi.“

Naine jätkas: „Arvan, et inimesed ei saa tegelikult aru, mida nad kirjutavad. Need tekstid on täiesti ebaloogilised. Võimalik, et tegu on mingi lühiajalise vihahooga, mille raugedes mõned isegi oma postituse kustutavad.“