Roger Federeril on fännidele halb ja hea uudis 

"Roger otsustas 2021. aasta Austraalia lahtistest loobuda. Paari viimase kuu jooksul on ta saanud korralikult treenida ja põlved on operatsioonidest hästi taastunud, kuid pärast meeskonnaga konsulteerimist otsustas ta, et pikas perspektiivis on tema jaoks parim variant naasta areenile pärast Austraalia lahtiseid meistrivõistlusi,“ teatas Godsick.