Tormis Laine slaalomi MK-dest: rahule võib jääda siis, kui võistluse võidad 

„Sellise stardinumbriga nagu minul ei loe ainult mu enda sooritus, vaid peavad kokku mängima ka asjad, mida ma ei saa muuta. Ehk rajaolud ja võib-olla kellegi teise eksimus,“ arutles Laine.

Stardinumbri parandamiseks on eestlasel kaks võimalust: võidelda end olukorra kiuste MK-etappidel 30 sekka (ülejäänud ei saa justkui tulemust kirja ega seega ka FIS-punkte) või parandada FIS-punkti aste madalamal ehk kontinentaalkarikasarjas.

„Ütleme nii, et kui võtaksin kontinentaalkarikast maksimumi välja, oleks stardinumber ikka 45–47 kandis. See pole nii suur vahe. Stardikohaga ongi lihtsalt raske. Pole suurt võimalust sealt mööda hiilida. Need, kes on praegu MKdel ees, on ka kunagi sealt tagumisest otsast läbi tulnud. Nii lihtsalt ongi.“

Samas jäi talle kahe Itaalia MK-etapi põhjal mulje, et pääs 30 sekka pole utoopiline, kui emake loodus ulatab abikäe. „Muidugi, kõige alus on ikkagi see, et sõidan enda parima ära. Arvan, et järgmistel MKdel saan veel rohkem rünnata, sest seal on atmosfääri ja kõige ees veel vähem respekti. Kindlasti vähem stressi ka. Koroonaajal on meie väiksel tiimil, kel pole kogemusi, olnud palju sahkerdamist,“ lisas ta.

Jõululaupäeva veetis Laine rahulikult kodus, kuid 25ndal oli jälle kõpsti trennis. Jaanuaris ootab teda metsik graafik: 26 päeva jooksul seitse MK-etappi. „Seda kutsutakse mäesuusatajate seas slaalomikuuks. Kõigil teistel on natuke lõdvem programm, aga slaalomisõitjad on pidevalt teel. Ehk siis ongi nii, et võistlen või istun autos, treeningupäevi on ainult mõni.“