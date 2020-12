Ogier: olen täiesti kindel, et järgmine hooaeg jääb mulle viimaseks 

Mullu Toyotaga liitunud prantslane pikendas meeskonnaga lepingut aasta võrra, kuid 2022. aastal ta sarjas enam täies mahus kaasa ei löö. Ühtlasi välistab ta sellega võimaluse napsata enda nimele MM-tiitlite rekord, mida hoiab praegu enda nimel kaasmaalane Sebastien Loeb, kes tuli meistriks üheksal (järjestikusel) korral.

Ogier oli esialgu plaaninud karjääri lõpetada tänavuse hooaja järel, kuid kuna sarja räsis suurel määral koroonaviirusest pandeemia, otsustas ta, et nii pole õige ralliga hüvasti jätta.

"Olen väga kindel, et teen kassa veel ainult ühe aasta. Inimesed võivad küll arvata, et kipun sarja tagasi, kuid ausalt öeldes muutsin merlt ainult seetõttu, et koroonaviirus tegi aasta raskeks ning hooaeg jäi väga lühikeseks. Kui seda poleks olnud, oleksin praeguseks hetkeks juba lõpetanud. Rohkem hooaegu ei tule, päris kindlasti," lausus Ogier portaalile DirtFish.

Prantslasel aitas otsust langetada perega koosveedetud aeg, mille oli võimaldanud koroonaviirusest tingitud eriolukord.

"Sain tänavu veeta palju aega kodus, rohkem kui oleksin osanud arvata. Näha oma last kasvamas on hindamatu. Kuma sain olla rohkem koos perega, oli lihtsam otsustada, et teen ühe hooaja veel, kuna sel aastal sain palju kodus olla," lisas Ogier.

Samas andis see talle ka kinnitust, et otsus lõpetada on õige.