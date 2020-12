KOROONASEGADUS: eilne kvalifikatsioon tühistati, Poola suusahüppajad pääsevad võistlema 

Asi on Poola koondises. Nad pidid eilselt kvalifikatsioonilt kollektiivselt eemale jääma, sest Klemens Muranka sai pühapäeval positiivse koroonatesti tulemuse, ülejäänud sportlased arvati lähikontaktseteks. Ent eile õhtul kell 18 ehk kvalifikatsiooni ajal laekus Muranka kordustesti tulemus, mis oli negatiivne. Selle valguses nõudsid poolakad, et nende sportlastele antaks võimalus.

Seepärast toimus eile õhtul kell 21 erakorraline tiimiesindajate koosolek, kus otsustati, et kui ka eile õhtul võetud kolmanda proovi tulemused osutuvad negatiivseks, pääsevad tänasele lõppvõistlusele kõik 62 sportlast (sealhulgas seitse poolakat) ning tavapärast duellisüsteemi ei toimu. Nüüdseks on negatiivsed vastused saabunud, nii et poolakad on tagasi mängus.



Kuivõrd nad ei saanud eile hüpata, toimub neile kell 15.30 eraldi treeningvoor, millele järgneb juba kollektiivne proovivoor. Võistlus algab kell 17.30, Eestit esindab Artti Aigro, kes sai eile 15. tulemuse.