Muranka kordustest osutus negatiivseks, Poola koondis nõuab uut kvalifikatsiooni 

Portaali Sport.pl hinnangul on ebaõiglane, et kogu meeskond ühe valepositiivse proovi tõttu etapilt kõrvale jäeti. Seejuures kordustestid tehti esmaspäeva hommikul, kuid tulemused laekusid alles kell 6 õhtul ehk pärast kvalifikatsiooni lõppu. Kuna see oli negatiivne, ei pea suusahüppajad enam karantiinis olema.