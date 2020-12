Endine maailma esireket võitleb ravimatu haigusega: ühel päeval ärkasin nii suurtes valudes, et abikaasa pidi mind voodist välja tassima 

Ühel päeval ärkasin nii suurtes valudes, et abikaasa pidi mind voodist välja tassima. Ma lihtsalt ei suutnud oma keha liigutada. Hakkasin kohe arstiabi otsima, see oli mu diagnoositeekonna algus."

Õige diagnoosi saamiseks kulus mitu närvesöövat kuud. Esimese hooga arvasid arstid, et küllap on asi tihedas võistluskalendris või äkki on ta lapseootel. Ent Wozniacki ei uskunud neid jutte, vaid oli veendunud, et tal on midagi viga. Lõpuks leidis ta reumatoloogi, kes tuvastas probleemide allika.