Seefeldi dopinguskandaali suur mõistatus: kuidas sattusid uurijate andmebaasi Vuelta ja Giro võitjate pildid? 

Nimelt näitasid uurijad tunnistajatele ja süüdistatavatele ülekuulamisel fotosid eesmärgiga saada teada, kas üks või teine isik kuulub samuti Saksa spordiarsti Mark Schmidti dopinguvõrgustikku. 30–40 pildi seas olid ka maailma ühed paremad jalgratturid Roglic (kahekordne Vuelta võitja ja tänavuse Tour de France'i teine mees) ja Dumoulin (2017. aasta Giro võitja), kirjutab Süddeutsche Zeitung.

Siiani pole konkreetseid tõendeid, et emb-kumb oleks Schmidtiga seotud või süüdi mõnes muus dopingurikkumises. Innsbrucki prokuratuur teatas Saksa ajakirjanikule, et kumbki tipprattur pole ei tunnistaja ega kahtlusalune. Samas tekitab küsimusi, kuidas need mehed siis ikkagi tollesse fotokollektsiooni sattusid. Uurijad ei avalda, mis alustel nad andmebaasi kokku panid.

Võimalik, et see on seotud Austria ratturi Georg Preidleri, kes tunnistas vabatahtlikult Schmidti teenuste kasutamist, pihtimusega. Muuhulgas kirjeldas Preidler üht 2017. aastal juhtunud intsidenti, kui ta kuulus koos hollandlase Dumouliniga Sunwebi meeskonda.

Tiimi parimad ratturid läksid tol kevadel mäestikulaagrisse, kuid Preidleril ei lubatud sinna minna isegi mitte oma raha eest. Laagris käinud ässad olid pärast suurepärases vormis, mille Dumoulin realiseeris Itaalia velotuuri võiduks. Hiljem olevat Preidler kogu selle teema üle pikalt mõtisklenud.

Sunweb ütles kommentaariks, et ükski uurija pole nendega kunagi ühendust võtnud ning Preidler pidi tol ajal keskenduma meeskonna eesmärkide täitmisele.

Preidleri kulme pani omal ajal kergitama ka sloveen Roglic. Preidleri tunnistuse kohaselt olla Schmidt 2018. aastal verd töödelnud ka ühes Sloveenia verepangas. "Ma ei saanud kunagi aru, kuidas on võimalik saada suusahüppajast kolmenädalase velotuuri võitjaks," arutles Preidler, kuid lisas sulgudesse kommentaari "eeldus".

Preidler ei soovinud seda Süddeutsche Zeitungile kommenteerida, kuid ütles, et Saksamaal leidub huvitavaid inimesi, kellega "Aadrilaskmisest" rääkida. Doktor Schmidt on kohtus ütelnud, et ei kavatse rohkem kliente paljastada.