Tartu palkas hooaega Kalevis alustanud ameeriklase 

"Eestis on oma pikkadest puudus, aga selleks, et meie tagumised õpiksid ka pikkadele õigesti söötma, peab neid meeskonnas olema. Tegime Wembi osas korraliku taustauuringu ja saime ka Horvaatiast tema kohta hea tagasiside. Tallinna Kalev/TLÜ meeskonnas oodati ilmselt temalt rohkem nii-öelda valmis mängija panust ja see tegi tema jaoks asja keeruliseks. Samas Horvaatias oli tal hea taustsüsteem ja ta osutus seal üllatavalt kasulikuks. See näitab, et talle on vaja sobivat keskkonda ja usun, et nii talle endale kui kogu meie võistkonnale on Tartusse tulekust pikemas plaanis palju kasu."