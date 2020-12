Henry Sildaru distantsõppest: mulle sobib selline korraldus rohkem 

14aastane Henry Sildaru pole viimasel ajal saanud võistlustel käia, kuid vähemalt on pääsenud põhjanaabrite juurde treenima. Rukal lund jagub ning kuigi isa Tõnis Sildaru jutu järgi on mägi inimesi täis, peetakse koroonaajastu reeglitest korralikult kinni. „Ikka püütakse distantsi hoida,“ räägib Tõnis. „Kui tõstukiga üles sõidetakse, on soovitus vähemalt üks istekoht vahele jätta. Inimesed ikka enam-vähem järgivad ettekirjutusi.“