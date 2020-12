Helmut Marko selgitab, miks eelistati esialgu Sergio Perezit ega antud võimalust Jüri Vipsile 

Red Bullis sõidavad seega Max Verstappen ja Perez, sama tsunfti teises tiimis ehk AlphaTauris tallavad gaasi Pierre Gasly ja Yuki Tsunoda. Marko kinnitas Motorsport Totalile antud usutluses, et 2022. aastal võib oma võimaluse vormel 1 sajras saada ka Jüri Vips. Järgmisel aastal lööb eestlane kaasa vormel 2 etappidel. Võimalik, et Vips jätkab ka Red Bulli ja AlphaTauri varusõitjana, nagu tegi seda tänavuse hooaja lõpus.

Perez sai aastase lepingu ja ainsa vormel1 jaoks päris uue näona tuuaksegi pardale 20aastane Tsunoda. „Mul on kahju, et esimest korda pärast 2010. aastat tõime vormel 1 sarja juurde vaid ühe juuniori, kelleks on Tsunoda,“ rääkis Marko.