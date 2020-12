Aigro jäi finaalvoorust mõne meetri kaugusele, võit läks sakslasele 

Karl Geigeri tänane stiilinäide. Foto: Reuters/Scanpix

Juba Garmisch-Partenkirchenis, Innsbruckis ja Bischofshofenis näeme taas nelja hüppemäe turnee tavaformaati, mis on omamoodi eriline. Milles see seisneb? Võistluse eripära on avavoorus kasutatav duellide süsteem: 50 meest on jagatud kvalifikatsiooni tulemuste põhjal paaridesse (1. ja 50., 2. ja 49. jne), mille võitja pääseb teise vooru sõltumata sellest, kui hea või halb on see tulemus ülejäänutega võrreldes. Lisaks saavad teise vooru ka viis paremat kaotajat.