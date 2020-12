„Tahad lepingut? Näita tisse!“ 

Heidame aga pilgu kümne aasta tagusesse aega. Kimiläineni agent oli väidetavalt lähedal vormel 3 sarja lepingule. Lõpuks lendast rootslasest agent Šveitsi, et lepingu tingimustes kokku leppida, kuid kohale jõudes selgus, et sõit läks tühja. Talle ja kliendile tehti lihtsalt külma.

Emma Kimiläinen aastal 2009 ehk vahetult enne, kui karjäär läks pausile. Foto: Vida Press

Aastal 2010 selgus, et USA IndyLight sarjas tuntakse Kimiläineni talendi vastu elavat huvi. Kuid ka ameeriklaste mesijutud muutusid peagi pettumuseks. Nimelt oli Kimiläinen esialgu nõustunud lepingupunktiga, et aeg-ajalt peab ta ajakirjade tarbeks lubama end bikiinides pildistada. Kuid veidi hiljem muutus lepingupunkti sõnastus ja „bikiinidest“ sai „topless“ ehk Kimiläinenilt oodati palja ülakehaga poseerimist.

Šokis naine uuris, mida see tähendab. Vastuseks kõlas selgitus, et tegemist on „kõrge kvaliteediga meesteajakirjaga“. Soomlanna kannatus katkes. „Ma ei kavatse seksistlike fotode tarbeks end alasti võtta,“ meenutas ta podcastis „Shikaani“.