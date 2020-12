Eesti vuti väravamasin: 10 aastat, 229 mängu, 426 tabamust! „See on nagu narkootikum!“ 

Lugu ilmus ajakirja Jalka detsembrikuu numbris. Loe ajakirja siit!

Retro (esimestel hooaegadel kandis nime Eesti Koondis) on viimasel kümnel hooajal toetunud just Skiperski tabamustele: kümnest hooajast koguni üheksal on just tema tulnud liiga parimaks väravakütiks. Seni kõige resultatiivsemal, 2014. aastal kõmmutas Skiperski III liiga läänetsoonis 20 mänguga 54 väravat, väravaküttide edetabelis teisele kohale jäänud mees sai kirja „vaid“ 17 tabamust...

Dmitri Skiperski aastal 2005. Foto: KALEV LILLEORG

„Ma ütleks, et kolmanda liiga tase on selle kümne aastaga kõvasti tõusnud. Kui seal mängimist alustasin, siis teadsin, et kõik võistkonnad ei teinud isegi trenni,“ meenutab Skiperski. „Praegu on aga vähemalt põhjatsoonis, kus Retroga mängime, meeskonnad nagu näiteks Hell Hunt, Eston Villa ja Zapoos, kes treenivad väga korralikult. Viimastel aastatel tunnen, kuidas meeskonnad on hakanud ka taktikaliselt hästi mängima, distsipliin on paigas. Arusaam, kuidas kaitses mängida, on parem.“

Hoolimata sellest on Skiperski jätkuvalt igal hooajal väravaid kõmmutanud. Lõppenud jalgpalliaastal sai ta liigamängude ja karikavõistluste peale kokku kirja 22 mängu ja 37 väravat. Kui ülejäänud meeskondade tase on III liigas tõusnud, kas see tähendab siis, et Skiperski ise läheb ka ajaga üha paremaks?

„Ma ei tea – tunne on selline, et oleks võinud isegi rohkem väravaid tulla! Mõnes olukorras annab vanus ikkagi tunda: jalg ei ole nii kiire või täpne, kui peaks olema. Muidugi aitavad mind palju meeskonnakaaslased – päris suur osa nendest väravatest on tulnud nii, et olen olnud õigel ajal õiges kohas ning lihtsalt palli tühja väravasse lükanud. Väravavaist on mul tõenäoliselt olemas, aga ma ei oska öelda, kas see on kaasa sündinud või arendatav – ma arvan, et natuke on seda võimalik arendada küll. Kui peas rünnaku käiku analüüsida, siis võib eeldada mingeid momente, kuhu pall võiks tulla. Rünnaku lõpetamine peab olema aga sisuliselt refleks.“