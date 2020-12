TÕELINE TRILLER! Uskumatu lõpuga meeste karikafinaali võitis Kehra 

"Tunnistan ausalt – ärkasin hommikul ja sisetunne ütles, et me võidame," sõnas Kehra peatreener Mart Raudsepp. "Huvitav mäng, kus me normaalajal kordagi ei juhtinud. Avapoolajal lasime Servitil liigselt kiirrünnakuid joosta, aga teisel saime kaitse pidama ja Nikolajev aitas samuti. Emotsioon on võimas – iga päev ju Eesti karikat ei võida!"