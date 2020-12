Lewis Hamiltonist saab rüütel! 

Briti väljaanne DailyMail teatas, et Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson avaldas nimekirja neist, kes uuel aastal rüütlistaatuse teenivad ning nende hulgas on ka Hamilton, kes tuli tänavu seitsmendat korda F1 maailmameistriks. Sama on seni suutnud vaid sakslane Michael Schumacher.