Seksikas Lindsey Vonn läks kihlatust lahku 

Spordiringkondade kuum paar oli koos mitu aastat ja mullu suvel paar kihlus, kui Subban tegi Vonnile abieluettepaneku. Kuum mäesuusakaunitar ei jäänud vastust võlgu ning kinkis oma mehele eelmise aasta lõpus samuti kihlasõrmuse. Nüüdseks on aga armulugu saanud oma lõpu.

„Viimase kolme aasta jooksul oleme mina ja PK veetnud koos uskumatuid aegu. Ta on lahke ja hea mees, keda ma väga austan,“ kirjutas Vonn lahkumineku järel Instagramis. „Kuid pärast pikka järelemõtlemist oleme otsustanud liikuda edasi eraldi. Ta jääb alati mu sõbraks ja armastame üksteist lõputult. Palume, et arvestaksime praegusel raskel ajal meie privaatsusega.“

Talispordialade paarike pidi tegelikult abielluma juba tänavu, kuid koroonaviiruse tõttu lükati seda plaani edasi ja nüüdseks on siis selge, et see jääb sootuks ära.