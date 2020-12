Kas Beckham ja Messi ühendavad jõud? 

Kuidas mahub Messi plaanidesse aga endine vutikuulsus David Beckham? Inglane on nimelt üks Miami Interi omanikke ja varasemalt on ta tunnistanud, et silm pandi peale nii Messile kui Cristiano Ronaldole. „Nagu iga omaniku puhul tahame parimaid mängijaid ja kui oleks võimalus tuua tiimi selliseid mängijaid nagu Cristiano või Leo – mul on nende kui sportlaste vastu ainult imetlus. Kui neid mängijaid saaksime, siis see oleks vinge,“ rääkis Beckham mõni aeg tagasi telesaatele The Tonight Show.