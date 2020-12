AASTA SPORDITÄHT 2020 | Ükssarvik Lewis Hamilton 

Vormel 1 ajaloost leiab ainult ühe mustanahalise sõitja ja tema nimi on Lewis Hamilton. Vanust on turjal 35 aastat, MM-tiitleid auhinnakapis tükki seitse. Sama palju kui Michael Schumacheril! Mäletate, kui tippvormis Schumi veel kihutas ja tiitleid võitis? Ega toona uskunud ju keegi, et kunagi võiks mõni inimene jõuda sarnaste saavutusteni.