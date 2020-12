Kergejõustik Maailmarekordit sihtiv Johannes Vetter püstitas kangiruumis võimsa tippmargi Ohtuleht.ee , täna 22:00 Jaga: M

Johannes Vetter. Foto: Reuters/Scanpix

Odaviskaja Johannes Vetter, kes saatis suvel viskevahendi 97.76 meetri kaugusele, on valmistumas uueks hooajaks. Sakslane on teinud edusamme kangiruumis, hiljuti surus ta rinnalt 230 kg. Tulemus on parem Soome odaviskelegendi Seppo Räty rekordist, samas leiavad põhjanaabrid, et ehk nende mehe mark on siiski võimsam.