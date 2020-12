Trellide taha mõistetud Northug: pärast juhtunut isale helistamine tegi haiget 

"Kodutallu isa juurde tulemises on midagi väga erilist. Lapsepõlve mälestused tulevad meelde. Muutusin tänulikuks. Väga tore oli normaalseid jõule pidada, viimase 15 aasta jooksul pole neid palju olnud," vahendas Northugi sõnu Dagbladet.

Endine murdmaasuusakuningas arreteeriti tänavu 13. augustil, kui ta jäi vahele kiiruse ületamisega. Seejärel leiti tema kodust läbiotsimise käigus narkootilisi aineid, nende hulgas kokaiini. Detsembris mõisteti ta seitsmeks kuuks vangi, lisaks võeti talt eluks ajaks juhiload ära. Northug tunnistas, et pärast juhtunut oli tal väga raske isaga ühendust võtta.

"Isale helistamine tegi haiget. Vabandasin koheselt oma tegude pärast. Seejärel leppisime kokku, et peaksin koju tulema. Ning oli hea teada, et olen jätkuvalt teretulnud. Kui olukord oli kõige hullem, viibisin kodus talus. Perekond pakkus mulle tuge," sõnas Northug.

Ta lisas, et oli alati kindel, et tema isa John annab talle andeks.

"Unistan heast talvest, sellest, et me saame koroonavaktsiini ning et saame normaalsusesse peagi naasta," lausus Northug.