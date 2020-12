Tartuga liitub Soome liiga mullune suurim korvikütt 

„Pärast Will Raymani lahkumist oli meil vaja ründejõudu juurde just pikkade osakonnas. Capps on varasematel hooaegadel näidanud, et seda ta oskab hästi. Loodetavasti suudame ta oma süsteemi sulatada ja ta saab aru ka kaitse nõudmistest. Hooaja teisel poolel on meil ees rohkem mänge, kui praegu peetud. Pikkade ja tagamängijate osas tasakaalus meeskonnaga on parem nii trenni teha kui mängujoonist paika sättida,“ sõnas Kandimaa.