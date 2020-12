Parasporditähe kallim meenutas pikantset seika paarikese esimesest ühisest armuööst 

Suure slämmi turniiridelt üksik- ja paarismängus kokku 18 tiitlit võitnud Dylan Aclotti väljavalitu on hinnatud seksterapeut Chantelle Otten, kes ei häbene ilmarahvaga jagada paarikese seksuaalelu detaile.

Hiljuti Instagrami küsimuste ja vastuste sessioonil meenutas 30aastane Otten näiteks ka seda, kuidas nad esimest korda Alcottiga hullasid ning kuidas juhtus ka üks pööraselt piinlik seik.

"Esimest korda, kui ma Dyliga magasin, siis ta parajasti musutas mind, kui juhtus selline asi, et mul tuli üks kõva peeretus," pajatas naine naerdes.

See nende edasist armuelu siiski ei rikkunud ja nad on koos elanud juba kaks aastat. Otteni põhiline sõnum kõlab: kuigi paljud arvavad, et puudega inimesed ei seksi, siis tema kogeb Aclottiga oma elu parimat seksi ning tema jaoks on tähtis, et selle teemaga seotud valehäbist üle saadaks.

"On inimesi, kes võivad armuda kellessegi, kellel on puue, kuid nad ei julge selle [seksuaalse poole] kohta küsimusi esitada. Nad peavad teadma, et seksuaalelu ja erootiline pool on tähtis ning saavutatav, ning nad saavad ehitada üles ühise elu.

Me elame Dylaniga üsna privaatselt, kuid on tähtis sellest rääkida. Minu jaoks on suurepärane, kui inimestega töötades saan nendega jagada oma kogemusi sellest, kuidas olla suhtes puudega inimesega," rääkis Otten.

Dylan Alcott. Foto: AFP/Scanpix