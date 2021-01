INTERVJUU | Legendaarne jalgpallitreener Roman Ubakivi: Islandil oli visioon, oli projekt. Aga meil pole ju! 

1994.–1995. aastal ka Eesti rahvuskoondist juhendanud Ubakivi on praeguseks jalgpallist eemal, kuid koondisel ja kodusel vutielul laiemalt hoiab ta jätkuvalt silma peal. Kevadel oma 75. sünnipäeva tähistanud vanameister on oma ütlemistes otsekohene ja sirgjooneline ning rõhutab: meie jalgpall on üksnes siis midagi väärt, kui sel on oma stiil, kui see on rahvuslik jalgpall.