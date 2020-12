PENSIONISAMMAS: Saksamaa jalgpallistaarist saab suksuspermamiljonär 

Saksa väljaanne Bild ütles otsesõnu, et Thomasest ja Lisast saavad "suksuspermamiljonärid" ning tõsi ta on: tallis on kolm kuumaverelist sugutäkku, kellest igaühe "akt" maksab 1600 eurot, 500 seemendamise ja 1100 õnnestunud tiinuse puhul. Kuna täkkudelt saadava spermaga saab varustada sadu märasid, pole Mülleritel tõepoolest enam põhjust näguripäevi karta.