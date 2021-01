Manchester City kavatseb klubi aegade parima väravalööja asendada Tottenhami kapteniga 

Nimelt soovib meeskonna peatreener Pep Guardiola tuua tiimi Tottenhami ja Inglismaa koondise kapteni Harry Kane'i. Ründajas nähakse asendajat Sergio Agüerole, kes saab suvel 33aastaseks.

Tottenhamile on City valmis pakkuma 100 miljonit eurot ning 27aastane Kane loodetakse enda juurde meelitada võimalusega võidelda tiitlite nimel. Ründaja on praeguse meeskonnaga jõudnud küll Meistrite liiga finaali ning sageli on pakutud liigas tõsist konkurentsi, ent ühegi karikani pole veel jõutud.

Kane on kahel korral olnud Inglismaa meistriliiga parim väravakütt. Sel hooajal täidab ta Jose Mourinho käe all küll pisut teistsugust rolli, ent on sellegipoolest suutnud olla resultatiivne: tema nimel on 15 mänguga üheksa tabamust ning tervelt kümme tulemuslikku söötu.