Autoralli MM-sarja tänavuse hooaja kohal ripub suur küsimärk 

Mattoni sinus peaks olema „üsna kindel“, et jaanuari lõpus (21-24) peetakse Monte Carlos kalendri avaetapp, ent edasise osas on ta ettevaatlik.

„Arvatavasti jätkuvad 2021 aastal väljakutsed, aga üldpilt peaks olema positiivne. Mõned mainekad etapid tänavu ei toimu (näiteks Soome — toim.), aga tulevikus on nad kindlasti kalendris. Tänavuse kalendri osas ei saa midagi garanteerida, aga pigem julgen väita, et Monte Carlo toimub teatud piirangutega. Ja on väga kahju, et Rootsi etapp ära jääb,“ ütles Matton Rallyplusile.