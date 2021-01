Endine meeskonnakaaslane on rassistiks tembeldatud ManU staari karistusest šokis: “Maailm on teel suure pasa poole!” 

Tema endine meeskonnakaaslane Ander Herrera on aga selgelt väljendanud, et otsus on absurdne ning ta toetab igati Cavanit.

Paraku tõusis sellest suur skandaal, sest kuigi ründaja kodumaal Uruguays kasutatakse seda sõna positiivses võtmes, siis Suurbritannias on see mustanahalisele solvav.

Cavani kinnitab, et see polnud pahatahtlik ja tema südametunnistus on puhas, aga karistuse määrajaid see ei veennud.